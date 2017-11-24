Пермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничества. Соглашение было подписано сегодня на съезде организации. В числе приоритетов как традиционные - поддержка предпринимательства, развитие инфраструктуры, создание условий для добросовестной конкуренции, так и принципиально новые - развитие цифровой экономики. У региона есть все шансы стать ключевым IT-центром в стране.

После подписания стратегического документа съезд Пермской ТПП, собравший более 400 представителей бизнеса, перешел к вопросам кадровым. Новым президентом торгово-промышленной палаты Пермского края избрали Олега Жданова. Его кандидатуру одобрил и глава Торгово-промышленной палаты РФ. Сергей Катырин назвал Пермскую Торгово-промышленную палату одной из лучших в России, отметив новые идеи и профессионализм коллектива.