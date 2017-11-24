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Пермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничества

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ТПП

Пермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничества. Соглашение было подписано сегодня на съезде организации.  В числе приоритетов как традиционные -  поддержка предпринимательства, развитие инфраструктуры, создание  условий для добросовестной конкуренции, так и принципиально новые - развитие цифровой экономики. У региона есть все шансы стать ключевым IT-центром в стране.

После подписания стратегического документа съезд Пермской ТПП, собравший более 400 представителей бизнеса, перешел к вопросам кадровым. Новым президентом торгово-промышленной палаты Пермского края избрали Олега Жданова. Его кандидатуру одобрил и глава Торгово-промышленной палаты РФ. Сергей Катырин назвал Пермскую Торгово-промышленную палату одной из лучших в России, отметив новые идеи и профессионализм коллектива.  

Метки: В России, в Пермском крае, Власть, Экономика

Опубликовано: 24.11.2017 в 23:16 в рубрике - Вести Пермь

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