Пермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничества
Пермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничества. Соглашение было подписано сегодня на съезде организации. В числе приоритетов как традиционные - поддержка предпринимательства, развитие инфраструктуры, создание условий для добросовестной конкуренции, так и принципиально новые - развитие цифровой экономики. У региона есть все шансы стать ключевым IT-центром в стране.
После подписания стратегического документа съезд Пермской ТПП, собравший более 400 представителей бизнеса, перешел к вопросам кадровым. Новым президентом торгово-промышленной палаты Пермского края избрали Олега Жданова. Его кандидатуру одобрил и глава Торгово-промышленной палаты РФ. Сергей Катырин назвал Пермскую Торгово-промышленную палату одной из лучших в России, отметив новые идеи и профессионализм коллектива.
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