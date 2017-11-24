В Пермь едет главный Дед Мороз страны

В Пермь приедет главный Дед Мороз страны. 27 ноября он прибудет в специальном вагоне поезда «Владивосток – Москва». Встретиться с Дедом Морозом можно будет в сквере у Театра оперы и балета в понедельник, 27 ноября, с 13:00 до 14:00 часов. В программе праздника – конкурсы и игры для самых маленьких, флешмоб от Дедов Морозов и Снегурочек со всего Пермского края.