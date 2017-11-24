Юлия Чичерина рассказала об одном дне из жизни Донецка

В Перми в четвертый раз в рамках форума «Доброволец России» проходит международный фестиваль социально ориентированных фильмов «Лампа». В конкурсную программу вошли короткометражные фильмы, видеоролики и социальная реклама. В основе сюжетов - судьбы добровольцев и реальные истории людей, изменивших мир вокруг себя. Тема конкурса 2017 года - «Человек. Поступок. Выбор». Всего на суд международного жюри прислано около 700 работ, как профессиональных режиссёров, так и любителей из 58 стран мира. В первый день фестиваля прошел эксклюзивный ночной показ, где показали работы прошлых лет и лучшие работы 2017 года.

В показе приняли участие члены жюри - общественный деятель, российская певица Юлия Чичерина, которая вне конкурса представила свой короткометражный фильм «Спарта» об одном дне из жизни Донецка.

Юлия Чичерина, певица: "Тяжело сталкиваться с историей этих людей, таких же как мы, просто они попали в такую нелегкую ситуацию. Мой фильм подходит под концепцию всеобщего фестиваля. Они выживают, они занимаются искусством, рожают детей".

Второй гостьей стала актриса театра и кино Екатерина Шпица. Вместе со зрителями специальные гости смотрели и обсуждали фильмы фестиваля.

Екатерина Шпица, актриса театра и кино: "Будучи здесь, общаясь с людьми и видя такие фильмы, я почувствовала внутри, как сердце приятно надрывается от переполненности радостью, гордостью и ощущением счастья, что люди с добрыми, открытыми, чистыми сердцами есть".