Огни на пермской елке зажгутся 15 декабря, сообщают в городской администрации. Сейчас на эспланаде начали готовить площадку для установки искусственного дерева. В этом году елку украсят 80 нитками гирлянд, игрушками и большой новогодней звездой. Также известно, что в ближайшее время в Перми установят световые фонтаны в виде мамонтов, а также 10-метровую ракету Деда Мороза.