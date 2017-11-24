Огни на пермской елке зажгутся 15 декабря
Огни на пермской елке зажгутся 15 декабря, сообщают в городской администрации. Сейчас на эспланаде начали готовить площадку для установки искусственного дерева. В этом году елку украсят 80 нитками гирлянд, игрушками и большой новогодней звездой. Также известно, что в ближайшее время в Перми установят световые фонтаны в виде мамонтов, а также 10-метровую ракету Деда Мороза.
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