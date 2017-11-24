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← В Перми будет создан краевой неврологический центр

Зима начнется без снега

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23 ноября может оказаться самым теплым днем за весь месяц. Среднесуточная температура оказалась выше нормы на 9 градусов. Потепление связано с приходом на Урал тропического воздуха из центральной Азии, Пакистана, объяснили в ГИС-Центре классического университета. В ближайшие дни столбик термометра опустится до отметки ноль градусов. Существенных осадков не ожидается. В последнюю неделю ноября температура воздуха будет колебаться в ночные часы от -5 до -10 градусов, днем – от -2 до -7С. Сильных снегопадов не будет. К первым числам декабря высота снежного покрова в Перми составит не более 2-3 сантиметров. В последний раз такое бесснежное начало зимы было в городе в 2008 году.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.11.2017 в 14:08 в рубрике - Вести Пермь

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