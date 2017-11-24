Зима начнется без снега

23 ноября может оказаться самым теплым днем за весь месяц. Среднесуточная температура оказалась выше нормы на 9 градусов. Потепление связано с приходом на Урал тропического воздуха из центральной Азии, Пакистана, объяснили в ГИС-Центре классического университета. В ближайшие дни столбик термометра опустится до отметки ноль градусов. Существенных осадков не ожидается. В последнюю неделю ноября температура воздуха будет колебаться в ночные часы от -5 до -10 градусов, днем – от -2 до -7С. Сильных снегопадов не будет. К первым числам декабря высота снежного покрова в Перми составит не более 2-3 сантиметров. В последний раз такое бесснежное начало зимы было в городе в 2008 году.