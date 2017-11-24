В Перми будет создан краевой неврологический центр

О создании нового краевого неврологического центра речь зашла в ходе визита главы регионального Минздрава в краевую детскую больницу имени Пичугина. Для отличных врачей, которые здесь работают, такой центр сегодня просто необходим.

Ежегодно в неврологическое отделение детской больницы имени Пичугина поступают больше 2600 детей, в том числе и до года. Диагнозы - эпилепсия, расстройство нервной системы, ДЦП.

Дмитрий Бондарь, главный врач детской краевой больницы им.Пичугина: "Необходим ремонт, необходимо оборудование - в первую очередь реанимация - мы ее планируем сделать на 6 коек, приобретение высокоточного оборудования в виде МРТ".

Все это станет возможным с созданием краевого неврологического центра на базе больницы. Уже известны и конкретные сроки. Их сегодня в рамках рабочего визита озвучил глава регионального Минздрава Дмитрий Матвеев.

Дмитрий Матвеев, и.о. министра здравоохранения Пермского края: "Срок это точно 2018 год. Губернатор Максим Решетников сказал, что детство - это приоритет. Поэтому все необходимые вложения и в ремонт, и в оборудование мы готовы провести в следующем году".

Вместе с созданием краевого центра появится и новое оборудование, в том числе энцефалограмм с видеонаблюдением. Этот аппарат позволит наблюдать за ребенком не только во время 2-часового сна, но и во время ночного сна. Это позволит наиболее эффективно диагностировать различные заболевания, в том числе эпилепсию.

В 2019 году пермской неврологии исполнится 50 лет. Доктора уверены, круглую дату они отметят в отремонтированном здании.