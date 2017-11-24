«Взгляд на страну»: ГТРК «Пермь» в финале
В Фестивальном доме на пермской эспланаде в рамках форума национального единства состоялся показ лучших, по мнению жюри, видеоматериалов регионов участников всероссийского фестиваля «Взгляд на страну». Всего было отобрано 45 работ, из них лишь 10 попали в финал. Материалы посвящены культурному многообразию и национальным традициям того или иного региона. В шорт-лист попали информационно-развлекательная программа «Вовремя» и кулинарное шоу «В кругу друзей» производства ГТРК «Пермь». Имена победителей будут озвучены в заключительный день работы форума.
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