«Взгляд на страну»: ГТРК «Пермь» в финале

В Фестивальном доме на пермской эспланаде в рамках форума национального единства состоялся показ лучших, по мнению жюри, видеоматериалов регионов участников всероссийского фестиваля «Взгляд на страну». Всего было отобрано 45 работ, из них лишь 10 попали в финал. Материалы посвящены культурному многообразию и национальным традициям того или иного региона. В шорт-лист попали информационно-развлекательная программа «Вовремя» и кулинарное шоу «В кругу друзей» производства ГТРК «Пермь». Имена победителей будут озвучены в заключительный день работы форума.