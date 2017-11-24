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← Пассажиры электричек интересовались переносом ЖД с левого берега на правый

Прикамским поселкам нужны инвестиции

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поселок

Новая жизнь для прикамских поселков. Привлечением денег и созданием рабочих мест депутаты Законодательного собрания озаботились на очередном выездном совещании. По планам уже в следующем году может появиться отдельная структура, которая займется привлечением инвестиций. За них обещают существенно снижать налоги.

Карту огромного Юго-Камского сельского поселения почти в 500 квадратных километров в кабинете главы Андрея Бояршинова скоро придется менять. На новой будут указаны все площадки, которые интересны для потенциальных инвесторов. Близость к федеральной трассе и наличие пустых участков уже сыграли свою роль. Один из них взяли частные предприниматели под строительство деревоперерабатывающего комбината. Инвестиции больше 100 миллионов рублей и новые рабочие места.

выездное совещание

Но главным фактором для привлечения инвестора в территории является транспортная доступность. К каждому населенному пункту должна подходить хорошая дорога, чтобы можно было удобно вывозить продукцию.

Как раз условия, которые должны создаваться для инвесторов в территориях Пермского края, обсуждали на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению прикамского парламента. Сегодня в Пермском крае осуществляется сопровождение 68 проектов.

Один из примеров - территория опережающего социально-экономического развития в Пермском крае, такая создана в Чусовом. Инвестор должен вложить не меньше 5 миллионов рублей и создать новые рабочие места. Взамен получает налоговые льготы.

Все решения комитета будут опубликованы и станут своеобразными планом действий для муниципалитетов Пермского края.

 

Артём Казин

Метки: в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 24.11.2017 в 11:45 в рубрике - Вести Пермь

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