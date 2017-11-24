Пассажиры электричек интересовались переносом ЖД с левого берега на правый
В городском call-центре в Перми принимали звонки от пассажиров электричек. За час было зафиксировано несколько десятков различных предложений и пожеланий. Самой популярной темой стала предстоящая масштабная реновация набережной Камы, которая подразумевает перенос железной дороги с левого берега на правый. Отвечали на это так, что любые подвижки здесь возможны не раньше середины 2019 года, и работы будут поэтапными. Немало вопросов было связано с проектом "Удобная электричка", благодаря которому в микрорайоне Левшино появился бесплатный автобусный маршрут до ближайшей железнодорожной станции.
Сергей Канцур, генеральный директор генеральный директор ОАО "Пермская пригородная компания": "Людям очень нравится, главное преимущество - люди не платят дополнительно денег за автобус, а по билету, который они приобрели в электричке, едут до дома. Было предложение о возможном продлении такого же положительного опыта в микрорайоне Вышка-2 и в микрорайоне Кислотные дачи до Молодежной".
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