Пассажиры электричек интересовались переносом ЖД с левого берега на правый

В городском call-центре в Перми принимали звонки от пассажиров электричек. За час было зафиксировано несколько десятков различных предложений и пожеланий. Самой популярной темой стала предстоящая масштабная реновация набережной Камы, которая подразумевает перенос железной дороги с левого берега на правый. Отвечали на это так, что любые подвижки здесь возможны не раньше середины 2019 года, и работы будут поэтапными. Немало вопросов было связано с проектом "Удобная электричка", благодаря которому в микрорайоне Левшино появился бесплатный автобусный маршрут до ближайшей железнодорожной станции.

Сергей Канцур, генеральный директор генеральный директор ОАО "Пермская пригородная компания": "Людям очень нравится, главное преимущество - люди не платят дополнительно денег за автобус, а по билету, который они приобрели в электричке, едут до дома. Было предложение о возможном продлении такого же положительного опыта в микрорайоне Вышка-2 и в микрорайоне Кислотные дачи до Молодежной".