Жизнь в смартфоне

О серьезной модернизации и новых возможностях для пользователей смартфонов заявляют сегодня в Перми. Развитие мобильного интернета позволяет, если не все, то многое. Например, управлять автомобилем на расстоянии.

Никита заводит машину через приложение и есть еще несколько минут закончить работу. Через телефон сегодня, кажется, можно сделать все.

Никита Воротов: "Без смартфона сегодня действительно никуда, это колоссальная экономия времени и сил, при оплате услуг ЖКХ, что для меня является самым главным, удобно оплачивать связь и другие услуги. Недавно был случай, ждал друга в автомобиле, успел посмотреть серию любимого сериала".

По пути забираем супругу. Молодые выбирают ресторан, опять же через интернет бронируют столик. Дальше уже ради интереса тестируем доступную в Перми скорость. А пользуемся 4G от «Мегафона». По данным Роскомнадзора, компания в 2017 году провела самую масштабную «стройку» в стране. Практически каждая вторая 4G базовая станция, установленная большой четверкой в этом году, принадлежит «Мегафону».

Петр Козловский, директор «Мегафон» в Перми: "Четыре года назад, мы первыми запустили новую технологию 4G в Пермском крае. С тех пор масштаб сети только растет. Так, с начала этого года, мы предоставили возможность воспользоваться скоростным мобильным интернетом еще для 300 тысяч жителей Пермского края - в городе Березники, Гремячинске, Кизеле, Добрянке".

Охват сегодня - 70% населения. Чтобы в смартфонах пермяков быстро работал интернет, в «Мегафоне» модернизировали несколько сотен базовых станций региона. Слышать собеседника по мобильному можно, как будто он в соседней комнате, а на загрузку видеоролика уйдет несколько секунд. Объем скачанной информации с начала года увеличился в 1,5 раза.

Вот еще один интересный факт - в месяц пермяки скачивают в сети такой объем информации, которого хватило бы на загрузку фильма длиной в 60 лет.