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Живой диалог: Глава Перми провел личный прием граждан

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Самойлов с жителями

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел личный прием граждан в Ленинском районе. Общались лицом к лицу. Ответов было не меньше, чем вопросов.

На последний открытый прием этого года в Ленинском районе пришло немало людей. Все хотят успеть задать интересующий его вопрос. Большая очередь выстроилась к главе города Дмитрию Самойлову, остальная часть людей общается с узкими специалистами.

Вопросы интересовали разные. Председателя ТОС Покровский Андрея Беляева интересовал вопрос о подготовке города к 300-летнему юбилею, каким же образом преобразится Ленинский район к этой важной дате. Как замечают жители, уже сейчас район интенсивно развивается.

В этом году сделано немало. В рамках проекта «Комфортная городская среда» отремонтировано 93 тысячи квадратных метров дорог, благоустроено 14 придомовых территорий и 12 пешеходных дорожек. Реконструирован «театральный» сад, реализуется проект по благоустройству набережной. В следующем году здесь планируют сделать фан-зону для Чемпионата мира по футболу, лаундж зону и спортивные площадки.  Территорию от Речного вокзала до Порта Пермь разделят на зоны. Здесь появятся Парк искусств, зоны семейного и спортивного отдыха.

Также на встрече прозвучали вопросы, связанные с ЖКХ, землей, благоустройством. К примеру, несколько жителей Ленинского района попросили построить возле дома новую детскую площадку. Этот вопрос глава Перми Дмитрий Самойлов взял на контроль.

Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "Я дам поручение главе администрации Ленинского района посмотреть возможность участия в следующем году в проекте «Комфортная городская среда».

Специалистов достаточно, поэтому почти все получили ответы на свои вопросы прямо на месте. Сложные вопросы, которые требуют дополнительной информации, будут разбираться отдельно, разъяснения на них людям пришлют в течение месяца.

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 24.11.2017 в 10:35 в рубрике - Вести Пермь

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