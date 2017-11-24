Сотрудничество, обреченное на успех
Газификация и водоснабжение, горючее для села и восстановление популяции ценных видов рыб – это лишь некоторые направления, по которым Пермский край собирается сотрудничать с компанией «ЛУКОЙЛ» - своим стратегическим партнером. Все это прописано в протоколе о взаимодействии на следующий год, который подписали губернатор Максим Решетников и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
Новые больницы на селе в Прикамье строятся в рамках соглашения правительства Пермского края и компании «ЛУКОЙЛ». Только в этом году возвели 9 новых ФАПов, а за все время соглашения с нефтяниками в регионе открылись 68 таких медицинских объектов. Другое направление совместной работы - решение вопроса нехватки мест в детских садах. За последние 7 лет отремонтировано 77 дошкольных учреждений. В этом году в Прикамье решили опробовать технологию типового строительства. Начали с поселка Южный Куединского района. Совсем скоро откроются новые сады в селе Архангельское и в Уинском. Похожая история и в образовании. Поддержку от нефтяников получили более 50 школ по всему Пермскому краю. Как результат - 15 тысяч ребят учатся в комфортных условиях.
Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Здесь есть отношения, они здесь исторически сложились с 90-х годов, отношения взаимного доверия, но в то же время отношения и общее желание развивать регион и участвовать совместно в решении социальных проблем".
Все социальные проекты нефтяников по традиции прописаны в соглашении о сотрудничестве «ЛУКОЙЛа» и Пермского края. Сегодня подписывают документ на 2018 год.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Новое соглашение – это еще не один десяток социальных объектов, это ФОКи, это ремонт объектов образования, достройка детских садов".
В протоколе о взаимодействии на 2018 год среди основных направлений - финансирование инфраструктурных объектов - газификация и водоснабжение населенных пунктов. Здесь же гарантированная поставка горючего для сельхозпроизводителей, восстановление популяции ценных видов рыб и реализация традиционных мероприятий и конкурсов.
Соглашение о сотрудничестве с нефтяниками - традиция давняя. А так как документ обычно подписывается в конце года, вместе с первым новогодним настроением приходит и уверенность в будущем.
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