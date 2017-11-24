Попался на взятке

Сотрудника Госинспекции труда региона задержали с поличным при получении взятки. СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело. По версии следствия, госслужащий, находясь у административного здания, получил взятку в размере 20 тысяч рублей от одного из руководителей коммерческой организации, в отношении которой тот проводил проверку. Бизнесмен надеялся избежать штрафа за нарушения трудовых прав. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.