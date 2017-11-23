«Пермская краса»: обошлись без дефиле в купальниках

В рамках Всероссийского форума национального единства в Перми прошел финал конкурса «Пермская краса 2017». Организаторы постарались максимально отойти от традиционного понятия конкурса красоты. Каждая из десяти участниц представляла одну из национальностей Пермского края. Девушки прошли предварительный отбор в своей диаспоре. Так что в первую очередь здесь обращали внимание на то, как участница сможет передать все особенности национальной культуры. Победительницей в итоге стала Елена Уточкина, представляющая еврейский культурный центр.

Дария Борзова, участница конкурса «Пермская краса 2017»: "Наша цель - познакомиться с другими культурами и представить свою. И я считаю, что это действительно праздник, когда все культуры, все народности могут собраться в одном зале и продемострировать себя. За это время мы очень сильно сдружились, и это еще один показатель того, что культура и национальность не играет никакого отношения к дружбе и человеческим отношениям".