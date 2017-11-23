«Вино из одуванчиков»: в Перми увидели кукольный мюзикл

Премьера в Пермском театре кукол. Здесь представили спектакль «Вино из одуванчиков». Это самая массовая постановка последнего времени, предназначена для подростков. Участвует вся труппа, причем среди персонажей нет второстепенных, все из них играют главные роли.

На сцене Эльмирой Браун - импозантной женщиной средних лет - управляют два человека. Удерживать на весу столь тяжеловесную куклу сложно, поэтому мужчина отвечает за самую тяжёлую часть, у женщины обычно это голова. А вот актриса театра кукол Марина Морозова управляет руками, является голосом и в целом отвечает за этот образ в постановке.

Марина Морозова, актриса Пермского театра кукол: "Она жена почтальона, домохозяйка. Она не реализовала себя как женщина, как мать. Муж больше занят письмами, живет чужой жизнью".

Это система управления прослеживается со всеми куклами. Вдвоём управлять одной куклой и действовать, как один живой организм сложно, поэтому репетиции «Вина из одуванчиков», начались ещё в апреле. Замысел режиссёр Дмитрий Вихрецкий вынашивал много лет. «Вино из одуванчиков» Рея Бредбери было его самое любимое произведения в юности.

Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол: "Спектакль о семье, о разных взаимоотношениях. Это сегодняшняя ситуации в театре, когда нам нужно собраться вместе, почувствовать плечо друг друга, поддержку, взаимопонимание".

Этот спектакль стал своеобразным подарком для труппы к 80-летнему юбилею театра. Здесь участвует абсолютно вся труппа и у каждого есть пусть маленькая, но роль. Дмитрий Сергеевич назвал свою постановку кукольным мюзиклом.

Двое мальчиков, их друзья и родственники испытывают Машину счастья, ловят страшного Душегуба, спасают восковую предсказательницу и делают из одуванчиков вино - концентрат летних дней. А жители города либо мешают, либо помогают им в этом.

В целом спектакль получился очень душевным и весёлым. А главное, что примерно ко второй сцене начинаешь чувствовать, что тебе опять двенадцать! И в запасе у тебя целое лето! И столько нужно успеть, понять, попробовать и ощутить.