Как стать большим начальником?
В Пермском крае 20-летний юбилей отмечает президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. За это время обучение прошли более 1000 руководителей высшего и среднего звена.Свои дипломы выпускники юбилейного потока получили на заседании краевого правительства. Подробности у Антона Нагибина.
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