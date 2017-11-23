Как стать большим начальником?

В Пермском крае 20-летний юбилей отмечает президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. За это время обучение прошли более 1000 руководителей высшего и среднего звена.Свои дипломы выпускники юбилейного потока получили на заседании краевого правительства. Подробности у Антона Нагибина.