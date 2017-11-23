Управляем вместе: пермяки проголосовали за дорожные стройки

За дорожные работы на портале «Управляем вместе» проголосовали почти 30 тысяч человек. Жителям региона был предложен новый интерактивный сервис по формированию списка дорог для строительства и ремонта на следующий год. Здесь не только голосовали за дорожные объекты, предложенные краевым Министерством транспорта, но и предлагали свои варианты. 620 человек отдали голоса за ремонт дорог на маршруте, включающем улицы Налимихинскую, Кудымкарскую, Копейскую и Бузулукскую. 600 человек выразили мнение, что в ремонте нуждается улица Бродовское кольцо. Почти 450 голосов набрал ремонт улицы Васильева.