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Управляем вместе: пермяки проголосовали за дорожные стройки
За дорожные работы на портале «Управляем вместе» проголосовали почти 30 тысяч человек. Жителям региона был предложен новый интерактивный сервис по формированию списка дорог для строительства и ремонта на следующий год. Здесь не только голосовали за дорожные объекты, предложенные краевым Министерством транспорта, но и предлагали свои варианты. 620 человек отдали голоса за ремонт дорог на маршруте, включающем улицы Налимихинскую, Кудымкарскую, Копейскую и Бузулукскую. 600 человек выразили мнение, что в ремонте нуждается улица Бродовское кольцо. Почти 450 голосов набрал ремонт улицы Васильева.
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