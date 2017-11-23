На перекрестке Куйбышева-Луначарского меняется схема работы светофоров

На пересечении улиц Куйбышева и Луначарского с 23 ноября меняется схема работы светофоров. Здесь будет введена отдельная фаза для движения пешеходов. Как объясняют в Пермской дирекции дорожного движения, одновременно загорающиеся разрешающие сигналы светофора и для пешеходов, и для автомобилистов создают угрозу безопасности. Разделение потоков позволит водителям беспрепятственно совершать маневры, при этом сокращать время проезда перекрестка. Настройка оптимальной фазы светофора может занять около двух недель. В этой связи пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.