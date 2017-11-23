Пермь. Вести-Спорт 22.11.2017
Темы выпуска:
- Пермские спортсмены заняли призовые места на всероссийском турнире по легкой атлетике в Казани.
- Золото и серебро пермского паралимпийца вывели сборную Пермского края на 4-е место общекомандного зачёта на Кубке России по паралимпийскому бочча.
- Волейбольный клуб "Прикамье" дважды проиграл в "уральском дерби" "Локомотиву-Изумруд" из Екатеринбурга - 1:3 и 0:3. Следующий тур в Челябинске 25 и 26 ноября может не состояться по известным финансовым причинам.
- Кикбоксеры Соликамска успешно выступили на чемпионате мира в Будапеште.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Лампа»: Социальное кино меняет мир
Вот это сервис!
Пермь - столица добровольчества
В Перми собралась многонациональная Россия
Грандиозная газификация: к газу подключат 8 тысяч домов
«Сибур» строит новое импортозамещающее производство
Подозреваемого в убийстве студентки арестовали на 2 месяца
3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов
Сцену пермской оперы занял 7-метровый осьминог
«Вино из одуванчиков»: Премьера в театре кукол
Добавить комментарий: