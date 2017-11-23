Пермь. Вести-Спорт 22.11.2017

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- Пермские спортсмены заняли призовые места на всероссийском турнире по легкой атлетике в Казани.

- Золото и серебро пермского паралимпийца вывели сборную Пермского края на 4-е место общекомандного зачёта на Кубке России по паралимпийскому бочча.

- Волейбольный клуб "Прикамье" дважды проиграл в "уральском дерби" "Локомотиву-Изумруд" из Екатеринбурга - 1:3 и 0:3. Следующий тур в Челябинске 25 и 26 ноября может не состояться по известным финансовым причинам.

- Кикбоксеры Соликамска успешно выступили на чемпионате мира в Будапеште.