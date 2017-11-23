«Лампа»: Социальное кино меняет мир

В рамках форума "Доброволец России-2017" стартовал международный кинофестиваль социальных короткометражных фильмов «Лампа». Почти 900 работ из 65 регионов России и 40 стран мира прислали участники в этом году. И это рекордное количество за 4-летнюю историю фестиваля. Сегодня «Лампа» единственная кинематографическая площадка в мире, позиционирующая добровольчество и благотворительность. Главная тема кинофестиваля-2017 «Человек. Поступок. Выбор». Новшество этого года - специальная номинация «Особый фокус». Она предназначена для юных режиссеров в возрасте от 10 до 18 лет. Первое мероприятие в рамках фестиваля прошло ночью. Это закрытый показ призёров предыдущих лет, а также короткометражки, авторами которых выступила певица Юлия Чечерина и актриса Екатерина Шпица – участники этого фестиваля.

Ольга Зубкова, руководитель организационного комитета международного кинофестиваля «Лампа»: "Это просто их работы, но для того чтобы зрители поняли, почему именно эти люди, помимо того, что они члены жюри кинофестиваля «Лампа», сюда приглашены, нужно понимать, что они так или иначе связаны с социальным кино".