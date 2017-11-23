Вот это сервис!

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ТО

Интерактивная приёмка - это возможность принять участие в первичном осмотре вашего автомобиля и его диагностике. После такой консультации становятся понятны продолжительность и точная стоимость ремонтных работ. Поводом пройти плановое ТО у официального дилера для Дмитрия Алексутина, владельца автомобиля «Фольксваген Джетта», стали 15 тысяч км пробега после последнего сервисного обслуживания. Чтобы не скучать, пока трудятся специалисты, - комплимент от автосалона - ароматный кофе.

Время проведения всех сервисных операций строго определено стандартами немецкого концерна. Плюсом высокая квалификация персонала, специальное оборудование и использование только оригинальных деталей, которые уже в наличии на складе.

Что называется мелочь, а приятно. Во время работы руль и сиденье защищено полиэтиленом, поэтому когда все действия и манипуляции с авто закончены, клиент получает чистый автомобиль.

По словам руководителя отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь», сегодня, выбирая новый автомобиль, все больше покупателей обращают внимание на будущую стоимость владения: расход топлива, стоимость технического обслуживания и оригинальных деталей, продленную гарантию.

Евгений Клименко, руководитель отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»: "Сейчас то время, когда все внимательно подходят к выбору автомобиля не только как модели, но и как салона, который будет в дальнейшем его обслуживать. Это важно, как с точки зрения отношения к человеку, так и стоимости всего этого. Например, сейчас обслуживание «Фольксваген Поло» каждые 15 тысяч километров, либо год, будет стоить 4900 рублей, при этом каждое пятое ТО будет предоставляться в подарок".

Всего час - и автомобиль Дмитрия Алексутина готов. А еще всегда можно рассчитывать на круглосуточную поддержку и помощь на дорогах.

 

 

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.11.2017 в 11:44 в рубрике - Вести Пермь

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