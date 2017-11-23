Пермь - столица добровольчества
Накануне в Перми начал работу Международный форум «Доброволец-2017». Это общенациональная площадка, где обсуждаются самые яркие гражданские инициативы, добровольчество, социальное предпринимательство и многое другое. Участие во всех мероприятиях форума примет больше полутора тысяч человек из всех субъектов Российской Федерации и 15 стран мира.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми собралась многонациональная Россия
Грандиозная газификация: к газу подключат 8 тысяч домов
«Сибур» строит новое импортозамещающее производство
Подозреваемого в убийстве студентки арестовали на 2 месяца
3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов
Сцену пермской оперы занял 7-метровый осьминог
«Вино из одуванчиков»: Премьера в театре кукол
Газификация со скидкой
Народы Прикамья выбирают «Пермскую красу»
Пермь собрала добровольцев со всей России
Добавить комментарий: