Пермь - столица добровольчества

Накануне в Перми начал работу Международный форум «Доброволец-2017». Это общенациональная площадка, где обсуждаются самые яркие гражданские инициативы, добровольчество, социальное предпринимательство и многое другое. Участие во всех мероприятиях форума примет больше полутора тысяч человек из всех субъектов Российской Федерации и 15 стран мира.