В Перми собралась многонациональная Россия. В четвертый раз в городе открылся Форум национального единства. В первой половине дня на повестке стояла стратегия государственной национальной политики, к вечеру началась творческая часть. Самое яркое - финал межнационального конкурса «Пермская краса – 2017» в Фестивальном доме на пермской эспланаде. Организаторы постарались максимально далеко уйти от традиционных канонов конкурса красоты. Все дело в том, что каждая из 10 участниц представляет одну из национальностей, живущих в Пермском крае. Каждая девушка прошла предварительный отбор у национальной диаспоры. И здесь в первую очередь обращали внимание на то, как участница может передать гармоничность национальной культуры.

Наталья Карпова, исполнительный директор межнационального конкурса «Пермская краса-2017»: "Речь идет о том, чтобы разными способами, средствами – одеждой, танцем, самовыражением, музыкой, вовлечением в проекты – суметь представить идентичность культуры, которую представляет каждая участница, а у нас их 10".

Пока на втором этаже проводили конкурс, на первом этаже Фестивального дома уже установили стенды участников, гостей форума национального единства. В первую очередь это северные народы. В форуме принимают участие более 800 делегатов из 50 российских регионов. 23 ноября состоится большой гала-концерт, в первую очередь этнографический, пройдут мастер-классы, можно будет попробовать изготовить национальную одежду, игрушки. Но не только развлечениями богат форум, это, конечно, деловая программа, что не раз подчеркивали и на пленарном заседании, и на многочисленных дискуссионных площадках, круглых столах. Здесь говорили, что форум стал лучшей площадкой для передачи опыта в решении национального вопроса, в гармонизации национальных отношений. Сегодня все чаще говорят, что несмотря на все различия между российскими народами, необходимо думать о создании единой российской нации.