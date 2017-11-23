Грандиозная газификация: к газу подключат 8 тысяч домов

На заседании правительства края подвели предварительные итоги газификации в 2017 году и утвердили план ее развития в регионе. Только за 9 месяцев этого года поступило более 2 тысяч заявок на подключение к сетям газоснабжения, это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Как заявлено, теперь главная задача краевых властей - выполнить обязательства перед людьми.

Антон Удальев, заместитель председателя правительства Пермского края: "8 тысяч домовладений за полтора года. Это примерно 24 тысячи человек, который получат газ в свои дома. Но наша задача это не цифры в километрах, а цифры того количества людей, которые получат газ".

Проведение газовой трубы до дома потребителям обойдется примерно в 40 тысяч рублей. По поручению главы региона Максима Решетникова был введен механизм, возмещающий эти расходы. На компенсацию до 40 тысяч рублей могут рассчитывать малоимущие и пенсионеры. До 23 тысяч 800 рублей - многодетные семьи, инвалиды, ветераны ВОВ, семьи с детьми-инвалидами. За несколько месяцев по этой схеме подключили уже 59 домовладений. Узнать о компенсации можно в соцзащите по месту жительства.