3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов

Пермская краевая филармония впервые устроила 3Д-тур по органу. За 14 лет существования короля инструментов в Перми слушатели никогда не видели его изнутри, это зрелище доступно только музыкантам и мастерам.

После того как любой маэстро заканчивает репетицию, у него всегда есть какие-то пожелания к настройщику. Поэтому после репетиции у настройщика Михаила Копелникова начинается своя репетиция. Только его зал без зрителей и в десятки раз меньше.

В пермском органе три этажа. На первом этаже органа находится вся электроника. И даже компьютер, который занимается основной настройкой, показывает температуру и влажность. Превышение или занижение этих показателей приводят к ухудшению уровня звука в инструменте.

В целом пермский орган очень хорошего качества, много лет назад его изготовили в Германии. С немецкой точностью строители органа высчитывали, в зависимости от квадратуры зала, каким он должен быть в высоту, в ширину и по наполняемости.

Небольшая и довольно опасная лестница ведёт на второй этаж этого сложного музыкального сооружения. Здесь все те же трубы и мануалы, но уже никакой электроники.

В сам орган посторонних людей допускают крайне редко, во-первых, чтобы не изменился климат и влажность, да и тесновато внутри - ненароком можно задеть что-нибудь жизненно важное для короля инструментов. Именно поэтому на сайте краевой филармонии появился 3Д тур, где любой желающий сможет довольно подробно рассмотреть орган изнутри. Всего в туре шесть панорам, из одной в другую зритель может перемещаться с помощью виртуальных стрелок. Что касается путешествия внутри органа, можно подниматься и спускаться по всем трем ярусам инструмента, рассматривать любую трубу вплоть до самой маленькой.