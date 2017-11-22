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Сцену пермской оперы занял 7-метровый осьминог

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осьминог

В Пермском театре оперы и балета состоялась мировая премьера спектакля -концерта «Сад Осьминога» на музыку из произведений русских и зарубежных композиторов в постановке Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова.

Знаменитый «кошачий дуэт» Джоакино Россини  на сцене Пермского оперного перерос в квинтет, кошачья симфония, написанная для двух голосов, прозвучала в исполнении пяти и собрала самые громкие аплодисменты. И это было лишь начало экспериментов. 

Летающие над залом птицы, грибы, вырастающие за секунду, бабочки в светодиодных костюмах - «Сад Осьминога» получился по-настоящему ярким и  сказочным, публика буквально замерла на целый час. А когда заиграла долгожданная одноименная песня Ринго Стара из 12 альбома  The Beatles в исполнении оперных артистов,  а на сцене вырос осьминог, зрители начали аплодировать в такт музыке.

Рады премьере и сами артисты, которые за эти выходные отыграли сразу четыре спектакля и каждый раз испытывали невероятный кураж.

Данис Хузин, солист Пермского театра оперы и балета им.П.И.Чайковского: "Вы даже не представляете -  вдохновение, мы были вместе с детьми, с залом, все участвовали в спектакле - это феноменальная премьера!".

Для «Сада Осьминога» оперные певцы освоили и профессию кукольника, во время спектакля артисты управляют не только своим голосом, но и главными персонажами - животными. Хрестоматийные музыкальные тексты, шуточные вокальные пьесы и сатирические зарисовки  оказались понятны детям и позабавили взрослых.

 Над спектаклем-концертом работала большая команда - та же,что в 2014-м выпустила один из самых популярных спектаклей в репертуаре театра - оперу-квест «Путешествие в Страну джамблей», получившая специальную премию  жюри «Золотой Маски». Кто знает, может,  и «Сад Осьминога» ждет такая же судьба.

 Но какой же Сад осьминога без осьминога? Главный персонаж - 7 метров в длину, 4 в высоту - обитатель подводного царства.

Благодаря современным технологиям все декорации  быстро собираются и разбираются, легко помещаются в маленькие чемоданчики, а это значит, что спектакль мобилен и может выезжать на гастроли. Сейчас уже  известно, что «Сад Осьминога» обязательно поедет по городам Пермского края.

 

Карина Бурьян

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 22.11.2017 в 16:57 в рубрике - Вести Пермь

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