Подозреваемого в убийстве студентки арестовали на 2 месяца

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В Пермском суде арестовали подозреваемого в убийстве 21-летней Оксаны Черных. 2 месяца - время пока будет длиться следствие, молодой человек проведет за решеткой.

Студентка педуниверситета Оксана Черных пропала вечером 18 ноября. Она встретилась со своим молодым человеком у Центрального рынка, после не выходила на связь и не появилась дома. Подозрение пало на друга, который в начале вообще все отрицал и даже помогал в розыске пропавшей Оксаны. После задержания, а затем и на суде юноша, хоть и не сразу, но признал свою вину. О нем известно, что он родом из Барды, отучился 11 классов, работал бариста в аэропорту, с Оксаной был знаком 1,5 месяца. Во время следственного эксперимента подозреваемый указал место, где задушил и закопал девушку. После этого он сжег ее и свою одежду. Все произошло в лесу в микрорайоне Кислотные дачи.

Андрей Олин, помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, рассказал: "Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении молодого человека под стражу, мотивируя это тем, что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, предпринял меры к сокрытию его следов. Судом также были учтены другие обстоятельства, свидетельствующие о том, что находясь на свободе, молодой человек может представлять опасность для общества".

 

Метки: в Перми, Общество, Преступления

Опубликовано: 23.11.2017 в 09:19 в рубрике - Вести Пермь

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