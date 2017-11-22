«Вино из одуванчиков»: Премьера в театре кукол

Премьера в Театре кукол. Спектакль «Вино из одуванчиков» - самая массовая постановка последнего времени – предназначена для подростков. В нем участвует вся труппа, причем среди персонажей нет второстепенных - все главные. Артисты играют как за, так и перед ширмой. А куклы сделаны в расчете на коллективное вождение.