Газификация со скидкой
На заседании правительства Пермского края рассказали о развитии газификации в Прикамье. На первом этапе программы газ должен поступить в 8000 домовладений, планируется газификация 43 населенных пункта и постройка 679 километров газопровода. Установка оборудования обойдется потребителям примерно в 40 тысяч рублей. Расходы частично обещают возместить. Для многодетных семей, инвалидов, ветеранов ВОВ и семей с детьми-инвалидами материальная помощь составит 23 тысячи 800 рублей. Пенсионерам и малоимущим, которые платят по полному тарифу, возместят полную стоимость - 40 тысяч.
Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Необходимо обратиться по месту жительства в территориальное подразделение Газпрома либо территориальное управление министерства социального развития. Мы подготовим соответствующие документы и все отработаем".
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