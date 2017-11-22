Народы Прикамья выбирают «Пермскую красу»
В Фестивальном городке на эспланаде в 18:00 пройдет межнациональный конкурс «Пермская краса» среди представительниц народов, населяющих Пермский край. Организатором конкурса выступила Пермская региональная общественная организация «Русское национально-культурное общество» и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Конкурс «Пермская краса» проходит в рамках пермского конкурса поддержки пермского муниципальных инициатив «Город – это мы».
В решающем туре выступят 10 девушек. Участницы «Пермской красы» представят свои работы в конкурсе визиток и видеоролики на тему «Мое любимое место в Перми». Кроме того, девушки сразятся в творческом конкурсе и конкурсе-импровизации «Вот и встретились».Вход на финал конкурса свободный.
В прошлом году победительницей конкурса стала представительница армянской культуры Каринэ Агаджанян.
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