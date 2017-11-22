Пермь собрала добровольцев со всей России
В Перми состоялось официальное открытие Международного форума «Доброволец России-2017». В этом году мероприятие собрало порядка 1000 участников из 50 регионов России и 9 стран. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Пермского края Максим Решетников.
Губернатор подчеркнул, что тема волонтерства получила поддержку на самом высоком уровне. Президентом РФ поддержано направление волонтерства и добровольчества, направлены дополнительные ресурсы, будут приняты дополнительные нормативные документы, а это значит, что все благотворительные и волонтерские организации получат новые возможности в работе. Подробности у Артема Казина.
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