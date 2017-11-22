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← В Перми увековечили персонажей мультфильма «Жил-был пёс»

Пермь собрала добровольцев со всей России →

Гостями «Лампы» станут Юлия Чичерина и Екатерина Шпица

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Лампа

22 ноября в Перми стартует крупнейшее мероприятие в сфере добровольчества и социальной инновации – 6-й международный форум «Доброволец России-2017». В работе форума примут участие представители некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти, лидеров общественного мнения из всех регионов России, а также экспертов из 15 зарубежных стран. В рамках форума 22 ноября состоится ночной показ лучших фильмов международного кинофестиваля «Лампа», специальными гостями которого станут певица Юлия Чичерина и актриса Екатерина Шпица.

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 22.11.2017 в 14:56 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми увековечили персонажей мультфильма «Жил-был пёс»

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