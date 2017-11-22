Гостями «Лампы» станут Юлия Чичерина и Екатерина Шпица

22 ноября в Перми стартует крупнейшее мероприятие в сфере добровольчества и социальной инновации – 6-й международный форум «Доброволец России-2017». В работе форума примут участие представители некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти, лидеров общественного мнения из всех регионов России, а также экспертов из 15 зарубежных стран. В рамках форума 22 ноября состоится ночной показ лучших фильмов международного кинофестиваля «Лампа», специальными гостями которого станут певица Юлия Чичерина и актриса Екатерина Шпица.