← В Перми увековечили персонажей мультфильма «Жил-был пёс»
Гостями «Лампы» станут Юлия Чичерина и Екатерина Шпица
22 ноября в Перми стартует крупнейшее мероприятие в сфере добровольчества и социальной инновации – 6-й международный форум «Доброволец России-2017». В работе форума примут участие представители некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти, лидеров общественного мнения из всех регионов России, а также экспертов из 15 зарубежных стран. В рамках форума 22 ноября состоится ночной показ лучших фильмов международного кинофестиваля «Лампа», специальными гостями которого станут певица Юлия Чичерина и актриса Екатерина Шпица.
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