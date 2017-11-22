В Перми увековечили персонажей мультфильма «Жил-был пёс»
В Перми появилась скульптура по мотивам известного мультфильма "Жил-был пес". Фигуры персонажей - собаки и волка - установили в микрорайоне Пролетарский возле ТЦ «Лето». Персонажи выполнены из бетона скульптором из города Верещагино. Высота скульптуры составляет почти 2 метра.
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