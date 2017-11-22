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Игроки «Пармы» примут участие в Чемпионате мира
Три игрока баскетбольного клуба «Парма» приглашены на Чемпионат мира в составе национальных сборных. 18-й по счету чемпионат под эгидой ФИБА пройдет в 2019 году в Китае. Из пермской баскетбольной команды в сборную России вызван защитник Иван Ухов, форварда Андрейса Гражулиса пригласили в сборную Латвии, а центровой Яник Морейра будет играть за сборную Анголы.
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