Игроки «Пармы» примут участие в Чемпионате мира

Три игрока баскетбольного клуба «Парма» приглашены на Чемпионат мира в составе национальных сборных. 18-й по счету чемпионат под эгидой ФИБА пройдет в 2019 году в Китае. Из пермской баскетбольной команды в сборную России вызван защитник Иван Ухов, форварда Андрейса Гражулиса пригласили в сборную Латвии, а центровой Яник Морейра будет играть за сборную Анголы.