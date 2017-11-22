Федеральный проект: В Перми занялись комплексной реабилитацией инвалидов
Вернуть человеку вкус к жизни. Пермь в 2017 году стала одним из двух участников федерального пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Суть в том, чтобы такие люди могли развиваться в месте, где живут, а не на больничной койке.
4-летний Валентин общительный и подвижный малыш. С мамой Юлией с удовольствием ходит на занятия в реабилитационный центр на Связистов, 11а. После чтения сказок с логопедом Валентин бежит в любимый зал ЛФК. Яркие тренажёры, батут и беговая дорожка пошагово помогают приводить мышцы в нужный тонус. По медицинскому направлению в Дзержинский центр реабилитации приходят пациенты с ментальными нарушениями с 5 месяцев до 18 лет. Каждому подбирают индивидуальную программу.
Курс реабилитации длится 21 день. За это время с пациентами работает психолог, инструктор ЛФК, физиотерапевт, логопед. Кроме того, детки проходят курс навыков первичного самообслуживания. Выбирать эту услугу и проходить её можно до 4 раз в год.
В 2017 году Пермь и Екатеринбург стали городами, в которых реализуется пилотный федеральный проект по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Принципиально важным здесь будет сделать жизнь человека удобной в том месте, где он живёт.
Владимир Бронников, руководитель центра реабилитации инвалидов Пермского края: "Это кардинально отличает эту технологию от медицинского подхода, где люди с инвалидностью посещают высокотехнологические больницы, стационары, они лежат на койках, но они не интегрированы в среду. А здесь вопрос совершенно ставится по-другому, что человек должен жить и развиваться там, и качество жизни должно быть там, где он родился, где растёт и где он нужен".
Для реализации проекта выделено почти 412 млн рублей, 126 из них из краевого бюджета. Деньги пойдут на оснащение профильных организаций, реабилитационное оборудование, компьютерную технику, а также специально обученных людей. Это обсуждали на Совете по делам инвалидов.
Чтобы система заработала, нужно время. Через 2 года, наработанные в результате пилотного проекта в Прикамье, подходы и методики будут распространены на всю страну.
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