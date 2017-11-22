Грипп до Прикамья пока не добрался

Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае достигла эпидемического порога. За неделю зарегистрировано 18 тысяч заболевших. Как сообщает Роспотребнадзор, возбудители заболеваний – парагрипп, эненовирус и риновирус. Заболеваний, вызванных вирусом гриппа, не зафиксировано. В этом году перед эпидемией гриппа в Прикамье вакцинацию прошли более миллиона человек, в их числе 400 тысяч детей.