Не терпите зубную боль: На прием к стоматологу можно прийти ночью

К стоматологу ночью и без очереди. В Перми заработал проект скорой стоматологической помощи. Суть – не пережидать ночь с внезапной зубной болью, не ждать утра, а получить помощь немедленно.

Теперь мучиться до утра не придется. В Перми стартовал пилотный проект по оказанию экстренной стоматологической помощи. Задачу повышать доступность и качество медицины поставил глава региона Максим Решетников. Взрослых с острой зубной болью в нерабочее время готовы принять 3 больницы. На ул. Братьев Игнатовых и Богдана Хмельницкого часы приема по будням продлили до полуночи. На Куйбышева график остался тем же.

Александр Новиков, главный врач Пермской краевой клинической стоматологической поликлиники: "Актуальность есть. Дело в том, что у нас служба централизованная осталась на Куйбышева, 111 круглосуточная. Но вечером происходит скопление народа в одном месте. То время, которое наиболее загружено, должно быть распространено на другие поликлиники".

Маленьких пациентов примут по расширенному графику в 4 медицинских учреждениях: на Студенческой, Газеты Звезда, Луначарского и Богдана Хмельницкого. Проект работает совсем недавно, и пока что очередей нет, говорят врачи, и напоминают, в каких случаях стоит бить тревогу.

Елена Егорова, врач-стоматолог Пермской краевой клинической стоматологической поликлиники: "Если, предположим, возникла припухлость, ждать не стоит. Если ночная боль, когда она отдает в висок, в ухо, тяжело переночевать".

До утра терпеть боль не стоит и ехать через весь город не надо. Нужно собрать необходимые документы - паспорт и полис - и отправиться в ближайшую поликлинику, работающую допоздна.

Если документов под рукой не оказалось, вас примут и так. Главное - занести их на следующий день.