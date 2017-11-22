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Коллективный договор «Уралкалия»: рост зарплат, льготы и детский отдых

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подписание коллективного договора Уралкалий

Коллективный договор на 2018-2020 годы подписали  руководство компании «Уралкалий» и сотрудники предприятия в лице двух профсоюзных организации. Последние отметили, что полностью удовлетворены условиями. Все 19 предложений, поступивших от работников, в итоговом тексте отображены.

Александр Шалаев, председатель первичной профсоюзной организации "Сильвинит": "Принципиальные моменты для нас были - это индексация заработной платы работникам, определение социального пакета, оздоровление, в принципе, мы не находили какой-то такой отрицательной позиции, все было плодотворно".

Уралкалий

Новый коллективный договор гарантирует сотрудникам льготы. Например, скидку на питание 70%, бесплатную доставку до рабочего места, совместные поездки детей и родителей на юг или оздоровление в профилактории. Условия документа распространяются на всех работников компании.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО "Уралкалий": "Коллективный договор является лучшим по мнению Росхимпрофсоюза в Пермском крае. Договор предусматривает и льготы на питание, и медобслуживание, и отдых детей. Достаточно широкий, большой спектр льгот".

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Экономика

Опубликовано: 22.11.2017 в 10:57 в рубрике - Вести Пермь

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