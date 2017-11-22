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Сила - в единстве
Всероссийский форум национального единства пройдет в Перми. В нем примут участие более 800 представителей власти, экспертов и учёных со всей страны. Открытие 22 ноября. В Перми форум пройдет уже четвертый год подряд. Как и прежде, помимо официальной части гостей ждет много творчества. Так, в рамках форума запланирован видеофестиваль «Взгляд на страну», а в фестивальном доме на эспланаде можно будет посетить фотовыставку «Россия. Нам есть чем гордиться», игротеку, где посетители могут познакомиться с играми народов России и этнодизайном.
Андрей Худолеев, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики, рассказывает: "Регионы за длительное время до начала форума уже хотели сюда приехать. Дальние регионы тоже стремятся приехать в Пермь, чтобы почувствовать себя частью одной большой страны".
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