Сила - в единстве

Всероссийский форум национального единства пройдет в Перми. В нем примут участие более 800 представителей власти, экспертов и учёных со всей страны. Открытие 22 ноября. В Перми форум пройдет уже четвертый год подряд. Как и прежде, помимо официальной части гостей ждет много творчества. Так, в рамках форума запланирован видеофестиваль «Взгляд на страну», а в фестивальном доме на эспланаде можно будет посетить фотовыставку «Россия. Нам есть чем гордиться», игротеку, где посетители могут познакомиться с играми народов России и этнодизайном.

Андрей Худолеев, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики, рассказывает: "Регионы за длительное время до начала форума уже хотели сюда приехать. Дальние регионы тоже стремятся приехать в Пермь, чтобы почувствовать себя частью одной большой страны".