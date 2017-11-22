Весь мир у «голубого экрана»

Всемирный день телевидения отмечали накануне. И хотя праздник полностью лишен технических аспектов и целиком наполнен философией и общественной значимостью ТВ, без техники нет самой картинки. Плюс с момента учреждения праздника многое изменилось, и в первую очередь роль самого зрителя.

Олимпиады, спортивные матчи, песенные конкурсы, инаугурации президентов, Парады Победы - благодаря телевидению миллионы телезрителей становятся свидетелями самых знаковых исторических событий. Например, концерт Элвиса Пресли в 1973 году в прямом эфире смотрели в 40 странах мира, тогда к экрану примкнули миллиарды зрителей. Оксана Копылова - режиссер ГТРК «Пермь» следит за тем, чтобы программы выходили в эфир вовремя, в назначенное время.

Оксана Копылова, режиссер выпуска ТВ-программ ГТРК «Пермь», рассказывает: "Существуют монтажные листы, здесь четко по секундам расписано, когда, во сколько, какая программа и на каком канале должна выйти".

В 21 веке нет необходимости подстраиваться под расписание эфиров, зритель сам может выступить в роли режиссера, и если не успел на любимую программу, ее можно посмотреть по ТВ в записи в последующие три дня. Александр Суворов активно использует функцию интерактивного телевидения - управление просмотром.

Александр Суворов, абонент интерактивного ТВ от «Ростелеком»: "Я могу взять любой момент сериала, который я хочу, например, пересмотреть, либо посмотреть на героя еще раз и его отмотать".

Благодаря интерактивному телевидению абонент может управлять процессом просмотра и при этом получать хорошее изображение без потери скорости и качества сигнала.

Наталья Мухина, пресс-секретарь ПАО «Ростелеком»: "Он может создать свою сетку вещания, он может остановить, выйти, вернуться и продолжить просмотр. Кроме того, можно любую программу скачать, записать на любой носитель".

Но не столько техническим аспектам посвящен Всемирный день телевидения, сколько тому влиянию, которым оно обладает.

Современное телевидение - это символ связи и глобализации, его значимость трудно переоценить. ООН призывает использовать телевидение для привлечения внимания к конфликтам, угрозам жизни и безопасности, к решению экономических, социальных и других проблем.

Для этого Генеральной Ассамблеей в 1996 году в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума был провозглашен праздник Всемирный день телевидения, который ежегодно отмечается 21 ноября более чем в 20 странах.