В Прикамье примут закон о патриотическом воспитании
В Законодательном собрании Пермского края на временной рабочей группе по патриотическому воспитанию специалисты, эксперты, администрация губернатора, депутаты обсудили концепцию будущего закона «О патриотическом воспитании граждан в Пермском крае». Это правовая основа, в законе будут прописаны задачи, которые стоят перед органами власти в сфере патриотического воспитания. Начиная с 2018 года, на эти цели в краевом бюджете заложено более 100 млн. рублей, что на 23% больше, чем в предшествующий период.
На сегодняшний момент в Прикамье открыто 89 кадетских классов, в которых учится больше 2 тысяч детей и подростков, помимо кадетских школ и корпусов. Еще одно направление патриотического воспитания в Пермском крае - это «Юнармия». Она создана в рамках Российского движения школьников по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу при поддержке президента и объединяет школьников от 8 до 17 лет. Начиная с 2018 года финансирование «Юнармиии» предусмотрено в рамках бюджета в качестве отдельной строки.
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