Депутаты приняли проект бюджета Перми на три года

Депутаты Пермской городской Думы приняли проект бюджета на три года. Он бездефицитный, как и предыдущий сформирован на основе 25 муниципальных программ и учитывает исполнение майских Указов президента России. Социальной сфере отведено больше 63%. В 2018 году объем бюджета достигнет планки в 25 млрд рублей – это значительный рост для города. Инвестиционная часть бюджета также увеличена на 800 млн рублей. Что касается расходной части - свыше половины расходов бюджета будет направлено на образование – 13,2 млрд рублей. На дорожное хозяйство выделено 4,1 млрд рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – 2,3 млрд рублей, на социальную политику и культуру – около 1 млрд рублей. В окончательном варианте с учетом поправок главный финансовый документ города на 2018-2020 годы будет вынесен на обсуждение Гордумы 19 декабря.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Мы те приоритеты, которые брали на себя в прошлом году, удерживаем в трехлетнем бюджете. Более того, мы активно стали работать с бюджетами вышестоящих уровней. Мы видим параметры, которые не могут не радовать, по привлечению средств из краевого и федерального бюджетов. Мы продолжаем активно программу газификации, программу по освещенности наших улиц - это все так называемая комфортная среда".

В бюджете появились и новые расходные статьи. Так, депутаты утвердили предложение о введении двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья и поддержали идею строительства нового муниципального приюта для животных.