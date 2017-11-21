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Роспотребнадзор: Об эпидемии говорить рано

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За прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано более 18 000 случаев ОРВИ. Данный показатель соответствует эпидемическому порогу,  говорить об эпидемии пока преждевременно, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По результатам мониторинга циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус), вирусов гриппа не обнаружено.

В период подготовки к эпидемии гриппа в крае было привито более 1 млн. жителей, в том числе более 400 тысяч детей. Как отмечают специалисты, прививки проводить еще можно, поскольку сезон эпидемии еще не начался. Вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений.  Эффективность вакцины от гриппа несоизмеримо выше всех неспецифических медицинских препаратов.

    

 
 
Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 21.11.2017 в 17:20 в рубрике - Вести Пермь

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