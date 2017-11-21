«Золотой полоз»: Балет Евгения Панфилова переосмыслил творчество Бажова
Гость программы "Новости Культуры" - Художественный руководитель театра "Балет Евгения Панфилова" Сергей Райник - расказывает о новом одноактном балете "Золотой полоз". Премьера состоится в рамках Международного фестиваля современной музыки «Sound 59» 24 ноября Большом зале филармонии г. Пермь.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Права человека начинаются с прав ребёнка
Мальчишки и девчонки покорили свой Олимп
Заяви о себе: В Прикамье работает «Школа молодого политика»
В Карагайском районе в ДТП погибли 2 человека
Пермь. Вести Спорт
Пропавшую без вести девушку нашли мертвой
«Сад Осьминога» объединил Моцарта и «Битлз»
«Цветам жизни» рассказали о правах
Ток-шоу «Закон игры»: что общего между футболом и театром?
«West Fest» приобщил пермяков к культуре Германии
Добавить комментарий: