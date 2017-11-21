Права человека начинаются с прав ребёнка

В Перми прошел Единый день оказания правовой помощи. По неофициальному календарю 20 ноября – Всемирный день ребенка. Поэтому особое внимание - защите интересов детей.

"Твои права на жизнь во взрослом мире" - такие брошюры раздают по всему городу волонтеры. Мероприятие посвящено защите прав детей в юридической сфере. Среди волонтеров не только взрослые, но и школьники.

Брошюра адаптирована для ребенка и будет ему интересна. Есть иллюстрации, написано все доступным языком. Волонтеры планируют раздать около 800 брошюр.

В акции также приняли участие и специалисты по правам ребенка. Что делать, куда обращаться ребенку, если он понимает, что что-то пошло не так?

Екатерина Осипова, консультант отдела по защите прав ребенка: "В первую очередь в образовательных организациях можно обратиться к педагогам, комиссии по делам несовершеннолетних. Все понимают, что дети пользуются интернетом и через соцсети дети могут найти странички и сайты организаций, куда можно обратиться, не выходя из дома".

Сегодня юридическую помощь можно получить и целой семье. Для этого прием граждан ведется в краевой администрации, Министерстве юстиции, в УФССП России по Пермскому краю. В последнем месте можно получить ответы на очень щепетильные вопросы.

Ирина Черных, заместитель отдела правового обеспечения УФССП России по Пермскому краю: "Это исполнительные документы о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних, о предоставлении жилья детям-сиротам, и такая категория, как порядок общения родителей с ребенком. Это та категория исполнительных документов, по которой судом определен порядок общения с ребенком".

Права человека начинаются с прав ребенка!