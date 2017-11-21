Мальчишки и девчонки покорили свой Олимп

"Покори свой Олимп" - спартакиада под таким названием прошла в пермской школе № 114. Более 120 участников со всего Пермского края, воспитанники детдомов и дети с ограниченными возможностями соревновались в дартсе, шашках, шахматах, стритболе и мини-футболе. Победители в каждом виде попадут в финал, который пройдет в следующем году в Краснодарском крае. Спартакиада завершила цикл мероприятий проекта «Покори свой Олимп», который длился 4 месяца.

Михаил Аминов, президент Федерации вольной борьбы Пермского края: "За время проекта мы проехали 6-7 детских домов. Был мастер-класс по вольной борьбе. А потом по желанию принимающей стороны мы проводили либо футбольные матчи, либо волейбольные матчи".