Заяви о себе: В Прикамье работает «Школа молодого политика»
Изменить мир вокруг и сделать что-то полезное для всего региона. Этому начинающих парламентариев учат в «Школе молодого политика». На этот раз площадкой для семинара стал Оханск.
Открытая площадка для молодежи. В Оханске в течение целого дня проходил уникальный образовательный семинар «Школа молодого политика». На территории Пермского края эта программа действует уже шестой год и реализуется Законодательным собранием Прикамья совместно с Молодежным парламентом. Его участники - члены краевых и муниципальных молодежных парламентов и кадрового резерва.
Подобные семинары уже состоялись в Юрле, Усолье и Чернушке. Они собрали более 300 активных ребят. В работе Оханского семинара «Школа молодого политика» приняло участие более 100 человек из Перми, Верещагинского, Карагайского, Нытвенского и ряда других муниципалитетов.
Здесь все, как в большой политике. Лекции, тренинги, семинары, с привлечением специалистов в сфере политологии, избирательного права и ораторского искусства. Для молодых парламентариев это ступенька к будущей карьере.
Площадка в Оханске - последняя в этом году, на 2018 году у «Школы молодого политика» программа только формируется. Задача - максимально охватить все территории Пермского края.
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