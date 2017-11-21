В Карагайском районе в ДТП погибли 2 человека

2 человека погибли и 6 пострадали в ДТП, которое произошло накануне в Карагайском районе. По предварительным данным водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, но не успел завершить маневр, сообщает издание «Аргументы и факты». В противоположном направлении двигалась Тойота Королла. Ее водитель пытался уйти от удара. Однако на обочине машины все-таки столкнулись. В результате аварии погибли 2 пассажирки «десятки», ее водитель, а также пять человек, ехавших в японском автомобиле, получили травмы.

По факту смертельного ДТП на Восточном обходе возбудили уголовное дело. Авария случилась 17 ноября. Жертвой стала 27-летняя девушка. В автомобиль Додж, которым она управляла, врезался БМВ, ехавший в попутном направлении. От удара Додж отбросило на встречную полосу, где иномарка столкнулась с грузовиком. Девушка погибла на месте, у нее остался маленький ребенок. В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».