Пермь. Вести Спорт
Выпуск 20.11.2017 г.
Главные темы:
- Минувшие выходные выдались для пермских болельщиков особенно напряженными. Болели за "Амкар", который в Ростове-на-Дону провел матч 17-го тура Чемпионата России с командой "Ростов".
- В этот же день хоккеисты "Молот-Прикамье" на своем льду разгромили "Ижсталь". Двумя днями ранее по буллитам пермякам уступил «Нефтяник» из Альметьевска, ижевчане же были биты в основное время и крупно - 5:1.
- Дабл-дабл Морейры не спас «Парму» от поражения в матче с «Локомотивом-Кубань».
- Спартакиада под названием "Покори свой Олимп" прошла в пермской школе №114. Более 120 участников со всего Пермского края, воспитанники детдомов и дети с ограниченными возможностями соревновались в дартсе, шашках, шахматах, стритболе и мини-футболе.
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