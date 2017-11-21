Пропавшую без вести девушку нашли мертвой

Пропавшую без вести Оксану Ч. нашли мертвой в лесном массиве в Орджоникидзевском районе города Перми. как сообщили в СУ СК России по Пермскому краю, в убийстве девушки подозревают ее молодого человека. 18 ноябоя около 18 часов девушка встретилась со своим приятелем у центрального рынка Перми, о чем сообщила родным, после чего пропала. Подозреваемый задержан.



"Установлено, что к исчезновению девушки причастен ее 22-летний знакомый – житель города Перми, который, встретившись с девушкой, совершил ее убийство, после чего сокрыл тело погибшей на территории Орджоникидзевского района г. Перми", - прокомментировали в Следственном комитете.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.